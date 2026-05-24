Berlino la capitale che non dorme mai | arte storia e nuovi quartieri da scoprire

Da laprimapagina.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato in una zona centrale dopo aver aggredito un passante con un coltello. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, senza altri feriti. La polizia ha fermato il sospetto sul posto e ha sequestrato l’arma. Sul luogo sono intervenuti gli agenti e i soccorritori, che hanno portato via la vittima per le cure. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

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Berlino è molto più che una capitale: è un laboratorio culturale a cielo aperto. Distrutta dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, divisa dal Muro per quasi trent’anni, oggi è una metropoli che non smette di reinventarsi. Il visitatore rimane subito colpito dalla varietà di volti che la città sa offrire: monumenti imponenti, quartieri alternativi, musei di livello mondiale e un fermento giovanile che non conosce sosta. Il simbolo per eccellenza è la Porta di Brandeburgo, icona della riunificazione, oggi al centro di Pariser Platz, sempre animata da turisti e manifestazioni culturali. Poco distante si estende il Reichstag, sede del Parlamento, che ospita la cupola in vetro progettata da Norman Foster: salendo sulla passerella panoramica si gode una delle viste più suggestive della città. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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