Memphis | tra blues storia e Graceland la città che non dorme mai

Memphis è una città famosa per la sua musica e il suo patrimonio culturale. Camminando tra le strade, si possono visitare luoghi come Graceland, la residenza di Elvis Presley, e ascoltare il suono del blues che ha radici profonde nel luogo. La città è anche nota per i suoi musei e monumenti dedicati alla storia della musica e alla cultura afroamericana. Memphis si presenta come un centro vivace che combina storia e tradizione.

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