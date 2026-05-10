Memphis | tra blues storia e Graceland la città che non dorme mai
Memphis è una città famosa per la sua musica e il suo patrimonio culturale. Camminando tra le strade, si possono visitare luoghi come Graceland, la residenza di Elvis Presley, e ascoltare il suono del blues che ha radici profonde nel luogo. La città è anche nota per i suoi musei e monumenti dedicati alla storia della musica e alla cultura afroamericana. Memphis si presenta come un centro vivace che combina storia e tradizione.
Passeggiare per le strade di Memphis significa fare un viaggio attraverso la storia della musica americana e della cultura afroamericana. La città, situata sulla sponda del fiume Mississippi, è famosa in tutto il mondo per la sua eredità musicale, dai ritmi incalzanti del blues fino ai memorabili accordi del rock ’n’ roll. Ogni angolo racconta una storia, ogni locale vibra di note che hanno segnato un’epoca. Al centro della scena culturale c’è Beale Street, una via lunga circa due isolati che ospita club storici, bar e locali dove il blues si respira nell’aria. Ogni sera, giovani musicisti e artisti affermati si esibiscono in concerti che attirano turisti e residenti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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