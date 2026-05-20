L'allenatore sta vivendo un momento di grande attenzione, con diverse società interessate alla sua disponibilità. La sua esperienza nel calcio di alto livello ha attirato l’interesse di più club, portandolo a considerare nuove opportunità professionali. Nel frattempo, l’Atalanta continua a spingere con decisione sul mercato, mentre il Napoli sta valutando altri profili per rinforzare la rosa. La scena si muove rapidamente, con tutte le parti che seguono da vicino le evoluzioni.

Maurizio Sarri si ritrova improvvisamente conteso. Dev’essere uno stato d’animo sorprendente per un tecnico da anni fuori dal grande giro. Ma tant’è. Giuntoli lo vuole a tutti i costi a Bergamo per ripartire con un progetto simil Gasperini. Anche se poi, onestamente, noi tutta questa predilezione di Sarri per i giovani non ce la ricordiamo. La presunta attitudine a formare i calciatori. Boh. Ma è il suo momento. Addirittura Atalanta e Napoli se lo contendono. Ma piano con le parole. Perché l’Atalanta sembra molto più convinta del club di De Laurentiis che non ha ancora affondato il colpo. Anche se noi temiamo che lo farà. Fatto sta che De Laurentiis non ha ancora chiamato di persona Maurizione e Maurizione questa cosa l’ha accusata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri, l’Atalanta spinge forte. Il Napoli ha anche altri nomi

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