Sarri aspetta De Laurentiis | Atalanta offre di più

Da forzazzurri.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Maurizio Sarri resta uno dei punti di discussione principali per la posizione di allenatore del Napoli. La società sta valutando le offerte ricevute da diverse squadre, tra cui l’Atalanta, che ha proposto un ingaggio più alto rispetto ad altre. Intanto, l’allenatore aspetta un incontro con il presidente del club per chiarire le intenzioni e definire il proprio eventuale ritorno o partenza. La situazione rimane in evoluzione, senza ancora una decisione ufficiale.

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Il futuro di Maurizio Sarri resta uno dei nodi principali per la panchina del Napoli. Il tecnico toscano avrebbe già una preferenza tra l’ipotesi azzurra e quella Atalanta, ma ora aspetta un segnale diretto da Aurelio De Laurentiis. “Il tecnico toscano, in cuor suo, ha già scelto tra Napoli e Atalanta. Ma ora dipende tutto dall’atteggiamento di Aurelio De Laurentiis. Dopo il fugace colloquio col presidente prima di Napoli-Lazio allo stadio Maradona (e complimenti per il fisico asciutto, con inatteso abbraccio tra i due ex nemici), il patron non si è più fatto vivo con il tecnico. Chi lo ha contattato è stato il ds Manna, che gli ha offerto un biennale da 2,5 più bonus Champions. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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