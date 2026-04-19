Basket - Serie B femminile interregionale Green Le Mura Spring passeggia Pistolesi | Regular season super

Nel campionato di basket femminile di serie B interregionale, la squadra Green Le Mura Spring ha ottenuto una vittoria schiacciante contro Cmb Valdarno con il punteggio di 80-39. La partita si è conclusa con un ampio margine a favore delle padrone di casa, che hanno dimostrato una buona tenuta durante tutto l'incontro. Tra le giocatrici in evidenza ci sono state Giangrasso e Dianda, con 24 e 21 punti rispettivamente.

Green Le Mura Spring 80 Cmb Valdarno 39 GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 24, Ceccarini 2, Dianda 21, Capodagli 5, Bona ne, Orsini ne, Morettini Paracucchi 9, Geremei 3, Chiti 6, Maffei 3, Michelotti 7, Evangelista ne. All.: Pistolesi. CMB VALDARNO: Sabatini, Folcarelli 4, Bizzarri 5, Kenfack 7, Sposato 11, Campagnano 3, Torrini 6, Trapani 2. All.: Piccioli. Arbitri: Filipovic di Siena e Volpi di Cecina. Note: parziali 27-5, 43-13, 60-25. LUCCA - Larga vittoria del Green Le Mura Spring nell’ultimo turno di regular season nel match al "Palatagliate" contro Cmb Valdarno. Le ragazze di Pistolesi partono subito bene, con Giangrasso che va subito in doppia cifra e trascina le compagne di squadra sul 27-5.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring passeggia. Pistolesi: "Regular season super» Notizie correlate Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring vuole la rivincita a Civitanova. Coach Pistolesi: "I due team sono molto cambiati»Lunga trasferta, oggi, alle 18, per il Green Le Mura Spring, che affronta Bagalier FeBa Civitanova. Basket - Serie "B» femminile interregionale. Il Green Le Mura Spring ritorna al successo. Superata senza problemi la Landini LericiGreen Le Mura Spring 73 Gino Landini Lerici 43 GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 12, Ceccarini 6, Dianda 11, Capodagli 17, Bona ne, Orsini 10,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le Mura Spring, a Ponte Buggianese il derby con il Nico Basket; Landini Femminile vittoriosa contro Pistoia, domenica i maschi attesi a Chieri; Le Mura Spring, basta l’ultimo quarto per superare Nico Basket. Pistolesi fa autocritica; Basket - Serie B femminile: ultima di regular season. Le Mura oggi riceve Valdarno. Pistolesi: Chiudere in bellezza. Basket - Serie B» femminile: ultima di regular season. Le Mura oggi riceve Valdarno. Pistolesi: Chiudere in bellezza»Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Basketball - Women's Serie B: regular season finale. Le Mura hosts Valdarno today. Pistolesi: A great finish.This final match will conclude the regular season for Green Le Mura Spring, who will face... today at 6:30 p.m. sport.quotidiano.net Le Mura Spring Lucca, al Palatagliate l'ultima di campionato contro Valdarno. Ultima gara di regolar season per le ragazze del Greenlucca questo sabato al Palatagliate contro Valdarno. Le ragazze della città del Masaccio si trovano in chiusura di campionato facebook