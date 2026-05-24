Parmaclima ha conquistato la qualificazione alle Final Four della Baseball Champions League 2026 dopo aver ottenuto la seconda vittoria consecutiva, questa volta contro gli Oosterhout Twins. La squadra emiliana ha vinto con facilità, confermando la sua presenza tra le migliori della competizione. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole a Parmaclima, che ha consolidato il proprio cammino nel torneo.

Parmaclima centra l’obiettivo Final Four. La squadra emiliana ha infatti incasellato la sua seconda vittoria consecutiva nella Baseball Champions League 2026, battendo agilmente gli Oosterhout Twins. Musica diversa invece per il Nettuno 1945, sconfitto dai Tenerife Marlins e adesso vicini ad uscire di scena. Ma andiamo con ordine. I quel di Regensburg i ducali si sono imposti con il risultato di 6-2, maturato grazie ad un fuoricampo da un punto di Garcia messo a referto nell’inning inaugurale e al raddoppio siglato al quinto con un doppio di Angioi, preludio di altri quattro sigilli timbrati tra sesto e ottavo round co n un filesout di Gonzalez, un sacrificio di Mineo e con un singolo da due di Geraldo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: Parmaclima vince ancora e raggiunge aritmeticamente le Final Four in Champions

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Baseball, Parmaclima batte Bologna nel venerdì di Serie A GoldNel primo incontro del derby di Serie A Gold 2026 di baseball, Parmaclima ha conquistato la vittoria contro Bologna.

Baseball, Parmaclima cade contro Nettuno nel venerdì di Serie A GoldNel secondo fine settimana della stagione 2026 di Serie A Gold di baseball, il ParmaClima ha subito una sconfitta contro la formazione di Nettuno.