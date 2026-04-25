Baseball Parmaclima cade contro Nettuno nel venerdì di Serie A Gold

Nel secondo fine settimana della stagione 2026 di Serie A Gold di baseball, il ParmaClima ha subito una sconfitta contro la formazione di Nettuno. La giornata di venerdì ha visto anche la vittoria di Collecchio, mentre Nettuno ha conquistato un successo che influisce sulla classifica. Le partite di questo turno sono state disputate in diverse sedi, con risultati che determinano i primi spostamenti in graduatoria.

Il weekend dedicato alla Serie A Gold 2026 di baseball si apre con la vittoria di Collecchio e Nettuno. Le due squadre hanno infatti vinto le rispettive gare-1, con i laziali capaci di fermare la corazzata Parmaclima. La 1985 si è infatti imposta per 5-4 al termine di un vìs-a-vìs combattutissimo ed incerto fino alla fine, con due preziosissimi punti siglati al nono inning (salvifico singolo di Annunziata) che hanno portato a 10 il conto delle valide contro le otto battute dagli emiliani. Decisamente più agevole la vittoria della Camec, passata per 4-0 grazie ai punti siglati nel primo e e nel terzo inning, oltre che al doppio timbro messo a referto nel sesto.🔗 Leggi su Oasport.it

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