Bar di Cibali chiuso per 7 giorni | troppi pregiudicati tra i clienti

Il questore ha disposto la chiusura temporanea di un bar nel quartiere Cibali, vicino allo stadio, per motivi di sicurezza pubblica. La decisione è stata presa dopo che la Polizia di Stato ha riscontrato la presenza di diversi pregiudicati tra i clienti abituali del locale. La sospensione durerà sette giorni, durante i quali sarà vietato l’accesso e l’attività del bar.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sospensione decisa dal Questore per motivi di sicurezza pubblica. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea di un bar situato nel quartiere Cibali, nella zona dello stadio. Il provvedimento, della durata di 7 giorni, è stato emesso dal Questore di Catania in base a quanto previsto dall’ articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La misura è già stata notificata al titolare dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Nesima, nell’ambito di una più ampia attività di controllo su bar, pub ed esercizi commerciali finalizzata alla tutela dell’ ordine e della sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bar di Cibali chiuso per 7 giorni: troppi pregiudicati tra i clienti Notizie correlate Bar di Palagonia chiuso per sette giorni: troppi pregiudicati tra i clientiLa Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un bar di Palagonia, ritenuto nel tempo abituale luogo di aggregazione di... Bar chiuso a Piedimonte Etneo: troppi pregiudicati tra i clientiABBONATI A DAYITALIANEWS Locale sospeso per una settimana nel centro cittadino A Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, è stata disposta la...