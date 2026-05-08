Avis Emilia-Romagna a Forlì un' assemblea tra bilanci e visioni future nel segno del dono | Un impegno sempre più serio

Sabato a Forlì si svolgerà un’assemblea di Avis Emilia-Romagna, con i delegati che discuteranno di bilanci e progetti futuri. La giornata sarà dedicata a approfondimenti e confronti sui temi del dono e del volontariato. Durante l’incontro, saranno presentati i risultati economici dell’associazione e saranno condivise le iniziative in programma. La riunione si inserisce in un calendario di incontri annuali rivolti ai soci e ai rappresentanti regionali.

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Sarà una giornata densa di contenuti, riflessioni e impegno civile quella che attende sabato i delegati di Avis Emilia-Romagna. La città di Forlì si appresta a diventare il cuore pulsante del volontariato regionale, ospitando un incontro fondamentale per fare il punto sull’anno trascorso e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Avis Lecco, assemblea annuale: 406 nuovi donatori nel 2025, più di 700 i benemeritiSi è svolta sabato 21 febbraio, presso l'Auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco, l'assemblea annuale degli associati di Avis Comunale Lecco. Il turismo rurale come futuro della Romagna forlivese: giovani, territori e visioni si incontrano a ForlìC’è un momento in cui le idee smettono di essere semplici intuizioni e si trasformano in storie concrete. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vacanza prenotata, donazione anche!; Avis, appello ai donatori : Il trend è in ripresa, ma serve costanza; Sangue, Emilia Romagna autosufficiente. Nei primi tre mesi 2026 a Piacenza oltre 3600 donazioni; Atletica Imola Sacmi Avis - Regionali di Staffette, vittoria e record sociali nel CdS femminile. West Nile, nessuna sospensione raccolta sangue in Emilia RomagnaNessuna sospensione nella raccolta di sangue, in Emilia-Romagna, a causa del virus del West Nile. È quanto comunica, in una nota, l'Avis regionale secondo cui l'Emilia-Romagna da diversi anni, in ... ansa.it Obiettivi e percorsi futuri: a Padova tre Avis regionali a confrontoA Padova si sono confrontate tre realtà regionali di Avis – Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna – per approfondire i modelli organizzativi territoriali della raccolta di sangue e plasma, in un momento ... rainews.it Domenica 12 luglio 2026 torna a Mirabilandia l'evento Mirabilavis, la giornata organizzata insieme ai volontari Avis della Emilia Romagna volta a sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue e plasma. In questa giornata i donatori Avis potranno a - facebook.com facebook