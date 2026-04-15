Roma settimana decisiva per Gasperini | vertice con i Friedkin rottura con Ranieri e possibili scenari con o senza il tecnico in panchina

Da calcionews24.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si avvicina una settimana cruciale per il tecnico, con un incontro previsto con i proprietari della squadra. La situazione attuale ha portato alla rottura con l’allenatore precedente, e si valutano diverse opzioni per il futuro della panchina. La decisione potrebbe influenzare non solo il proseguo della stagione, ma anche le strategie a lungo termine del club. I colloqui tra le parti sono al centro delle prossime giornate.

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