A Roma si avvicina una settimana cruciale per il tecnico, con un incontro previsto con i proprietari della squadra. La situazione attuale ha portato alla rottura con l’allenatore precedente, e si valutano diverse opzioni per il futuro della panchina. La decisione potrebbe influenzare non solo il proseguo della stagione, ma anche le strategie a lungo termine del club. I colloqui tra le parti sono al centro delle prossime giornate.

Rinnovo Vlahovic Juventus: il club mette in ghiaccio il prolungamento! I motivi e cosa aspettarsi adesso per la firma del serbo Calciomercato Juventus: Cambiaso ‘sacrificato’ in estate? La posizione del club bianconero, il prezzo e dove potrebbe trasferirsi Dybala Milan, il Corriere della Sera sgancia la bomba: vuole i rossoneri, sarebbe pronto a questo ‘sacrificio’ per ritrovare Allegri! L’indiscrezione Vlasic Torino, il futuro è a tinte granata! Il retroscena sulla promessa fatta ai tifosi Calciomercato Juve, idea Kim per la difesa! Spalletti è pronto a riabbracciarlo: occhio all’incastro con quell’addio eccellente! Roma, settimana...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, settimana decisiva per Gasperini: vertice con i Friedkin, rottura con Ranieri e possibili scenari con o senza il tecnico in panchina

Notizie correlate

Roma, caos Gasperini: ultimatum ai Friedkin e rottura totale con RanieriGian Piero Gasperini ha alzato un muro invalicabile a Trigoria: o lui, o il resto della Roma.

Roma, tra Gasperini e Ranieri intervengono i Friedkin! Domani il confronto: i retroscena e i possibili sviluppiRobertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Boga Juve, destino segnato: in...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Settimana decisiva per l'ex Ilva, l'indiana Jindal favorita sull'americana Flacks; Difesa, Meloni e Pnrr: settimana decisiva alla Camera dei deputati; Pietracatella: si apre una settimana decisiva per le indagini; Pellegrini, nuovo infortunio: lesione al flessore, l'obiettivo è il derby con la Lazio.

Roma, settimana decisiva per Gasperini: vertice con i Friedkin, rottura con Ranieri e possibili scenari con o senza il tecnico in panchinaRoma, sarà una settimana decisiva per Gasperini. Atteso un incontro con i Friedkin, ecco cosa succederà per il futuro del tecnico ... calcionews24.com

Inter, settimana fondamentale per i nerazzurri: ecco perchèL'Inter si sta preparando ad affrontare una settimana decisiva, tra Nazionali e possibile volata per lo scudetto. newsmondo.it

La Procura di Roma contesta anche il reato di tortura nell'indagine avviata dopo una serie di esposti presentati dai 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla Global Sumud Flottilla nell'ottobre scorso. Nel fascicolo il pm Stefano Opilio, coordinato dal procur - facebook.com facebook

Paulo Dybala ha il contratto con la Roma in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono segnali di rinnovo Secondo il @Corriere in caso di addio ai giallorossi l’argentino vorrebbe giocare col Milan, anche con u x.com