La scelta che vale una stagione | Avellino al bivio della panchina

L'Avellino si trova in una fase cruciale della preparazione estiva, dopo aver ufficializzato l'addio a Davide Ballardini. La società biancoverde si appresta a scegliere il nuovo allenatore, decisione che potrebbe influenzare il percorso della squadra nella prossima stagione. La scelta del tecnico rappresenta un momento chiave, in cui si decide chi guiderà il team nei prossimi mesi. La società è al lavoro per individuare la figura più adatta a portare avanti il progetto sportivo.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino entra nella fase più delicata della propria estate. Salutato Davide Ballardini, la società biancoverde è chiamata ora a compiere la scelta che probabilmente indirizzerà l’intera prossima stagione: individuare il tecnico a cui affidare il nuovo progetto. Una decisione tutt’altro che semplice, soprattutto in un momento in cui il club vuole evitare passi falsi e costruire basi solide per il futuro immediato. Negli uffici di Montefalcione sono giorni di confronti continui. Il direttore sportivo Mario Aiello sta portando avanti una serie di contatti serrati con diversi allenatori, tra telefonate, videocall e incontri riservati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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