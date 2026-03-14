Nella partita tra Udinese e Juventus, l'allenatore degli ospiti sta valutando diverse opzioni per l’attacco, con la decisione di non schierare David fin dall’inizio. La formazione bianconera si prepara a modificare gli schemi offensivi, in attesa di scoprire chi prenderà il suo posto in campo. Le scelte tattiche sono ancora in fase di definizione, mentre i giocatori si allenano in vista dell’incontro.

Udinese Juve: le ultimissime sulle probabili formazioni e le scelte tattiche in attacco per sorprendere gli avversari in questa ostica trasferta. L’attesa sta per terminare e la Juve è ormai pronta per questa trasferta. La sfida contro l’ Udinese impone scelte coraggiose per conquistare l’intera posta in palio. Secondo le indiscrezioni filtrate dal ritiro, Luciano Spalletti ha deciso di stravolgere il reparto offensivo: la clamorosa novità tattica riguarda l’esclusione dai titolari di Jonathan David. Il centravanti siederà a sorpresa in panchina, lasciando spazio a una soluzione diversa, studiata appositamente per scardinare le solide certezze della retroguardia avversaria e trovare varchi vincenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Juve, Spalletti pronto a cambiare volto all’attacco: David in panchina, chi giocherà al suo posto. La scelta

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