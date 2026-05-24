Automobilismo - Regolarità Bene Vergamini e Fabrizi alla Marca Classica

La coppia garfagnina di piloti Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi ha partecipato per la prima volta nella sua storia sportiva, con la Golf Gti del 1993 alla nona edizione della " Marca Classica ", gara di regolarità classica, valida per il campionato italiano di specialità, categoria " auto storiche Cireas ", dove, oltre al secondo posto di classe, sempre per la prima volta, Vergamini è stato classificato fra i conduttori prioritari "Aci" come " Driver A ". La novità potrebbe apparire singolare, viste le molte gare disputate negli ultimi anni dai due bravi sportivi delle quattro ruote, ma si deve tener conto che, nelle auto moderne, dove gareggia prevalentemente Vergamini, la classificazione dei piloti è sospesa praticamente da sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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