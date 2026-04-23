Nella regione Puglia si sono svolti due eventi di automobilismo in cui i piloti Fabio Vergamini e Maurizia Bertolucci hanno ottenuto una doppia vittoria. Entrambi hanno gareggiato con una Ferrari SF90 Spider e si sono aggiudicati, per il secondo anno consecutivo, il Trofeo JP Morgan e la competizione tra le Supercar durante la Mille Miglia Experience Italy. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e partecipanti da diverse parti.

Fabio Vergamini e Maurizia Bertolucci, su "Ferrari SF90 Spider", hanno vinto, per il secondo anno consecutivo il "Trofeo JP Morgan" e la gara fra le "Supercar" nell’ambito della Mille Miglia Experience Italy. La manifestazione – che quest’anno si è tenuta nel Salento, partendo da Bari per finire a Taranto, dopo aver percorso tutta la costa adriatica e ionica –, è una kermesse che miscela gradevolmente la parte turistica, quella ludica (costituita dal piacere di utilizzare auto particolari) e quella sportiva (che comprende l’esclusivo "Trofeo JP Morgan", gara a eliminazione diretta che, quest’anno, si è svolta nel centro di Lecce, durante la...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Automobilismo. Vergamini-Bertolucci. Doppio trionfo in Puglia

Notizie correlate

Automobilismo-Regolarità. Vergamini e Bertolucci. Podio sfiorato al debuttoFabio Vergamini e Maurizia Bertolucci, al primo rally di regolarità, sfiorano il podio.

Automobilismo - "Regolarità»: il "Gran gala dei campioni» a Roma. Premio "Aci» a Vergamini e FabriziFabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi sono stati premiati a Roma tra i campioni dell’Automobilismo 2025, durante il "Gran Gala dei campioni" dello...

Contenuti e approfondimenti

Automobilismo. Vergamini-Bertolucci, oro e argento agrodolciFabio Vergamini e Maurizia Bertolucci, con la Ferrari 488 Gtb, sono giunti secondi nella classifica generale del Gran Premio Nuvolari,... Fabio Vergamini e Maurizia Bertolucci, con la Ferrari 488 ... lanazione.it

Automobilismo-regolarità. Vergamini e Bertolucci. Podio sfiorato al debuttoFabio Vergamini e Maurizia Bertolucci, al primo rally di regolarità, sfiorano il podio. Infatti il duo garfagnino Vergamini-Bertolucci ha esordito nel mondo dei rally di regolarità a media ... msn.com