Automobilismo-Regolarità Vergamini e Bertolucci Podio sfiorato al debutto

Fabio Vergamini e Maurizia Bertolucci, al loro primo rally di regolarità, sono riusciti a raggiungere un piazzamento vicino al podio. Durante la gara, i due hanno mantenuto un buon ritmo e precisione, dimostrando una buona preparazione anche in questa disciplina. La competizione si è svolta lungo un percorso impegnativo, con i partecipanti che hanno dovuto rispettare tempi e misurare con attenzione le proprie performance.

Fabio Vergamini e Maurizia Bertolucci, al primo rally di regolarità, sfiorano il podio. Infatti il duo garfagnino Vergamini-Bertolucci ha esordito nel mondo dei rally di regolarità a media partecipando al " Rally del Grappolo ", a San Damiano d’Asti, in Piemonte, con una Golf del 1993, categoria "classiche", ottenendo un lusinghiero quarto posto assoluto, con 263 penalità, a soli 5 decimi di secondo dal terzo classificato. "Dopo la vittoria del campionato italiano e del Trofeo della regolarità a media auto moderne del 2025 – commenta Fabio Vergamini –, questa è stata una nuova esperienza in una gara totalmente diversa da quelle alle quali siamo abituati a partecipare; ma l’attrazione del nuovo è sempre molto forte". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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