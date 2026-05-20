Auto sempre più vecchie in Toscana età media a 11 anni e 5 mesi
In Toscana, l’età media delle automobili è di 11 anni e 5 mesi, una cifra in aumento rispetto agli anni precedenti. Questo dato indica un invecchiamento progressivo del parco auto regionale. La crescita dell’età media si ripercuote sulla frequenza di interventi di manutenzione e sui costi delle polizze assicurative. La tendenza è stata rilevata attraverso i dati raccolti dai registri automobilistici e analizzati da enti competenti nel settore.
In Toscana le auto sanno progressivamente invecchiando, con effetti che si riflettono non solo sulla manutenzione dei veicoli ma anche sui costi assicurativi. Secondo uno studio di Facile.it basato su oltre 800mila preventivi RC auto, l’età media delle vetture nella regione ha raggiunto già 11. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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