Auto sempre più vecchie in Toscana età media a 11 anni e 5 mesi

In Toscana, l’età media delle automobili è di 11 anni e 5 mesi, una cifra in aumento rispetto agli anni precedenti. Questo dato indica un invecchiamento progressivo del parco auto regionale. La crescita dell’età media si ripercuote sulla frequenza di interventi di manutenzione e sui costi delle polizze assicurative. La tendenza è stata rilevata attraverso i dati raccolti dai registri automobilistici e analizzati da enti competenti nel settore.

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