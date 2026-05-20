In Toscana, l’età media delle auto in circolazione si attesta a 11 anni e 5 mesi, segnando un aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Lo rende noto uno studio condotto da Facile, che analizza i dati relativi ai veicoli presenti nella regione. Il report evidenzia come la flotta circolante sia composta principalmente da vetture di lunga data, con un incremento costante nel corso degli ultimi anni. La fotografia sulla durata della vita delle auto si inserisce in un quadro più ampio di tendenze nel settore automobilistico locale.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Toscana, ormai arrivata a 11 anni e 5 mesi, in aumento del 2% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 880mila preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno. Nonostante l’incremento, però, la Toscana è risultata essere la regione italiana con i veicoli più giovani; a livello nazionale l’età media è pari a 12 anni e 6 mesi. Altro dato che racconta quanto stia invecchiando il parco auto toscano è l’aumento della richiesta della garanzia “assistenza stradale”; secondo l’osservatorio Facile.it, nella regione ad... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto: in Toscana l’età media sale a 11 anni e 5 mesi (+2%)

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