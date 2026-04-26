Il Napoli sta negoziando il rinnovo del contratto di McTominay, con un accordo che potrebbe durare fino al 2029. La società azzurra è impegnata nelle trattative per prolungare il contratto del centrocampista scozzese. La discussione riguarda le condizioni contrattuali e la durata dell’accordo, che si estenderebbe negli anni a venire. La trattativa è in corso e non sono stati ancora ufficializzati dettagli o decisioni definitive.

Il club di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinnovare il contratto di Scott McTominay. “Il contratto resta un pensiero fisso, difficilmente si potrebbe fare altrimenti. Ma non c’è fretta per il Napoli e per McTominay. L’uomo che è stato il volto del quarto scudetto e si candida ad essere il volto anche di questa stagione. Il contratto dello scozzese con il Napoli scadrebbe nel 2028, non è una impellenza, ma l’ingaggio sì. McTominay è indietro nella classifica degli stipendi azzurri, dietro ad elementi come De Bruyne e Lukaku, ma anche Hojlund, Lobotka e Politano. Tutti elementi fondamentali, certo, ma Scott lo è un po’ di più. Per Manna e il Napoli sarà importante intavolare una trattativa prima della rovente estate di mercato, magari anche di allungare la scadenza al 2029”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli lavora per il rinnovo di McTominay fino al 2029

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Anna Marchitelli è nata, vive e lavora a Napoli. Scrive per il «Corriere del Mezzogiorno», ha scritto per «La Repubblica Napoli», «Grazia», «Vanity Fair», «D di Repubblica», «I’M Magazine», «Casa Mia Decor». Nel 2017 ha pubblicato la raccolta di poesie Cer - facebook.com facebook