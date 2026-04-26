Il Napoli lavora per il rinnovo di McTominay fino al 2029

Da forzazzurri.net 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta negoziando il rinnovo del contratto di McTominay, con un accordo che potrebbe durare fino al 2029. La società azzurra è impegnata nelle trattative per prolungare il contratto del centrocampista scozzese. La discussione riguarda le condizioni contrattuali e la durata dell’accordo, che si estenderebbe negli anni a venire. La trattativa è in corso e non sono stati ancora ufficializzati dettagli o decisioni definitive.

Il club di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinnovare il contratto di Scott McTominay. “Il contratto resta un pensiero fisso, difficilmente si potrebbe fare altrimenti. Ma non c’è fretta per il Napoli e per McTominay. L’uomo che è stato il volto del quarto scudetto e si candida ad essere il volto anche di questa stagione. Il contratto dello scozzese con il Napoli scadrebbe nel 2028, non è una impellenza, ma l’ingaggio sì. McTominay è indietro nella classifica degli stipendi azzurri, dietro ad elementi come De Bruyne e Lukaku, ma anche Hojlund, Lobotka e Politano. Tutti elementi fondamentali, certo, ma Scott lo è un po’ di più. Per Manna e il Napoli sarà importante intavolare una trattativa prima della rovente estate di mercato, magari anche di allungare la scadenza al 2029”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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