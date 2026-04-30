Lobotka il Napoli lavora al rinnovo fino al 2029

Il club partenopeo ha avviato i negoziati per il rinnovo di contratto con il centrocampista slovacco, attualmente in scadenza nel 2025. L'obiettivo è prolungare l’accordo fino al 2029, mantenendo il giocatore nella rosa per diversi anni. Lobotka è un elemento chiave della squadra e la società intende consolidare il rapporto anche attraverso questa operazione contrattuale.

Il Napoli vuole ripartire ancora da Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco viene considerato uno dei riferimenti tecnici della squadra. E, proprio per questo, il club non intende aprire con leggerezza a una sua possibile partenza. Esiste una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Ma resta valida solo per i club stranieri e soltanto nel mese di luglio. Un dettaglio che il Napoli conosce bene. E che, comunque, non cambia la linea della società, decisa a trattenere uno dei giocatori ritenuti più importanti nell’equilibrio della squadra. Il discorso, infatti, non si ferma alla semplice permanenza. Il club starebbe già lavorando anche per allungare il rapporto con Lobotka.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lobotka, il Napoli lavora al rinnovo fino al 2029 Notizie correlate Il Napoli lavora per il rinnovo di McTominay fino al 2029Il club di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinnovare il contratto di Scott McTominay. Lobotka “dirige” il Napoli dal post-Gattuso, è pronto per lui un contratto fino al 2029Stanislav Lobotka è considerato già da inizio anno come uno dei possibili “sacrificabili” del Napoli di Conte. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lobotka, finale di stagione in salita: flessione e rebus contratto; Lobotka regia del futuro: il piano del Napoli per il rinnovo; Napoli, il dilemma Lobotka: tra la tentazione della clausola e il sogno del rinnovo fino al 2029; Spalletti guarda a Napoli: Lobotka e Spinazzola nel mirino. Lukaku verso l’Anderlecht - Napoli Village -. Lobotka, il Napoli lavora al rinnovo fino al 2029ForzAzzurri.net - Lobotka, il Napoli lavora al rinnovo fino al 2029 Il Napoli vuole ripartire ancora da Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco viene considerato uno ... forzazzurri.net Lobotka-Napoli, summit a breve. Si lavora per un rinnovo fino al 2029Il Napoli punta a trattenere uno dei pilastri della sua mediana: Stanislav Lobotka. Nonostante la presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro (attivabile solo a luglio e soltanto da clu ... msn.com Il Napoli non ha intenzione di mollare Stanislav #Lobotka, nelle prossime settimane è previsto un summit tra le parti. - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Lobotka all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno x.com