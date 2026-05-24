Attività alternative alla religione cattolica scelta online con il Modulo C dal 25 maggio al 30 giugno

Dal 25 maggio al 30 giugno 2026 sarà possibile compilare online il Modulo C, documento attraverso cui famiglie e studenti indicano le attività alternative alla religione cattolica per l’anno scolastico successivo. La piattaforma digitale sarà attiva in questo periodo, consentendo di scegliere tra varie opzioni di attività alternative. La procedura si svolge esclusivamente online e riguarda tutte le scuole interessate.

La procedura riguarda chi, al momento dell’iscrizione, ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La compilazione e l’inoltro del modulo avvengono esclusivamente attraverso la piattaforma Unica, con accesso tramite credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. La decisione se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica viene espressa al momento dell’iscrizione. Per gli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o della secondaria di primo grado, la scelta è effettuata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Nella scuola secondaria di secondo grado, invece, la decisione spetta agli studenti, anche se la compilazione della procedura online resta in capo alle famiglie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026, la compilazione della domanda e tutti i consigli utili

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