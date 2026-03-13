Mobilità insegnanti di religione cattolica 2026 2027 | domanda cartacea dal 21 marzo al 17 aprile

Dal 21 marzo al 17 aprile, gli insegnanti di religione cattolica possono presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 20262027 attraverso moduli cartacei. L’Ordinanza ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026 stabilisce le tempistiche e le procedure da seguire, di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La comunicazione riguarda esclusivamente la modalità di presentazione delle domande e le date di scadenza.

Con l’Ordinanza ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 20262027. La procedura avviene in modalità cartacea. L'articolo Mobilità insegnanti di religione cattolica 20262027: domanda cartacea dal 21 marzo al 17 aprile. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Concorso insegnanti di religione cattolica scuola secondaria, prova scritta suppletiva il 16 aprile. AVVISO Mobilità 2026: domanda dal 16 marzo per i docenti, dal 23 ATA (date da confermare). Punto cruciale le derogheMobilità docenti, ATA e personale educativo per l'anno scolastico 202627: la presentazione della domanda potrebbe essere avviata già dalla prossima... Aggiornamenti e notizie su Mobilità insegnanti Temi più discussi: Mobilità scuola triennio 2025-2028: firmato il CCNI. Le nostre condizioni; Sottoscritto il CCNI sulla mobilità di docenti e ATA: scadenze per l'invio delle domande; Mobilità 2026, novità deroghe: sì per figlio fino ai 14 anni, no genitore ultra65. Domanda dal 16 marzo per i docenti, ATA date da confermare; Mobilità docenti, niente deroga per i prof con genitori over 65. Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATALa normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di mobilità territoriale (trasferimento) o professionale (passaggio di ruolo, cattedra o profilo). Destinatario è solo il personale a tempo in ... flcgil.it Mobilità Insegnanti di Religione Cattolica 2026/27: domande dal 21 marzo al 17 aprile 2026 – L’ORDINANZAIl Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l’Ordinanza Ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026, che disciplina i movimenti del personale docente di religione cattolica per l ... tecnicadellascuola.it Alcune foto delle nostre insegnanti in mobilità ad Atene per il corso inclusione. #inclusion #inclusivity #erasmusday #ERASMUS #erasmusplusproject - facebook.com facebook Mobilità docenti per l'anno scolastico 2026/27: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune. x.com