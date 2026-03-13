Mobilità insegnanti di religione cattolica 2026 2027 ecco l’ORDINANZA | domanda cartacea dal 21 marzo al 17 aprile

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026, che stabilisce le modalità e le date per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 20262027. La domanda cartacea potrà essere presentata dal 21 marzo al 17 aprile, secondo le indicazioni contenute nel documento.

Con l’Ordinanza ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 20262027. La procedura avviene in modalità cartacea. L'articolo Mobilità insegnanti di religione cattolica 20262027, ecco l’ORDINANZA: domanda cartacea dal 21 marzo al 17 aprile. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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