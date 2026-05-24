Attivista avventuriera e ora artista | la giovane forlivese che ha stregato la Capitale con la sua fotografia

Una giovane forlivese di 32 anni ha esposto le sue fotografie in una galleria di via Margutta, a Roma. La mostra rappresenta il debutto ufficiale come fotografa dell’artista, che in passato si è occupata di attivismo e avventure. La galleria Dantebus, situata in una via storica dell’arte, ha accolto le sue opere. La partecipazione si inserisce nel contesto dell’arte contemporanea e segna il primo riconoscimento pubblico del suo lavoro fotografico.

C’è una nuova firma forlivese nel panorama dell’arte contemporanea. Giulia Bonetti, 32 anni, ha fatto il suo debutto ufficiale come fotografa in una delle cornici della Capitale: la galleria Dantebus di via Margutta a Roma, storica via dell'arte che in passato ha ospitato giganti come Pablo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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