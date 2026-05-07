Forlì capitale della KetoValley | la rinascita di un imprenditore forlivese diventa un progetto alimentare

A Forlì è stato avviato un nuovo progetto chiamato Soketo, dedicato a promuovere un diverso modo di alimentarsi in Italia. Il progetto si concentra sulla dieta chetogenica e low carb, offrendo prodotti senza zuccheri aggiunti e senza glutine. Alla guida di questa iniziativa c’è un imprenditore locale, noto nel settore del web, che ha deciso di tornare nel mondo dell’imprenditoria alimentare. La nascita di Soketo rappresenta un passo importante nella rinascita di un’attività forlivese nel settore.

E' nato a Forlì il progetto che vuole cambiare il modo di mangiare in Italia. Si chiama Soketo e dietro a questo marchio, che già così lascia intuire che si parli di dieta chetogenica e low carb (senza zuccheri aggiunti e senza glutine) c'è l'imprenditore forlivese nel campo web, Alessandro.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Femminicidi, Forlì capitale della nonviolenza: giovani europei uniti nel progetto "InclusiVoice"Il Centro per la Pace di Forlì nelle giornate che vanno da lunedì 13 aprile a sabato 18 aprile ospita una delegazione di giovani francesi e lettoni,... Asia, 17 anni, diventa la più giovane volontaria della Croce Rossa forliveseScrive il segnalante:Si chiama Asia Rossi, 17 anni, è una studentessa del terzo anno del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli", dove... Una raccolta di contenuti Meno zuccheri, più benessere ’KetoValley’ sbarca a CosmofarmaNasce a Forlì il progetto ‘KetoValley’ che vuole creare una cultura del benessere e del mangiare consapevole, con meno ... ilrestodelcarlino.it Forlì-Cesena porta oltre 20 sindaci al Ministero per la Capitale della cultura 2028Si scaldano i motori a meno di ventiquattr’ore dall’audizione pubblica di presentazione e approfondimento, presso il Ministero della Cultura, del dossier di candidatura a Capitale Italiana della ... rainews.it