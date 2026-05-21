Politiche sociali 19 milioni ad aprile per le persone con disabilità gravissima

A metà aprile, l’assessorato regionale alla Famiglia e alle politiche sociali ha destinato più di 19 milioni di euro per il sostegno alle persone con disabilità gravissima. La misura mira a fornire assistenza e risorse specifiche a questa categoria, senza ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione o sui criteri di assegnazione. La cifra rappresenta un intervento finanziario rilevante nel settore delle politiche sociali della regione, volto a rispondere alle esigenze di un’utenza con bisogni particolarmente complessi.

Oltre 19 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima. Le somme sono destinate al pagamento del beneficio economico del mese di aprile 2026 e come budget aggiuntivo per il saldo degli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Social Security Checks April 2026 Update - Payment Schedule & Key Dates

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