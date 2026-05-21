Politiche sociali 19 milioni ad aprile per le persone con disabilità gravissima

Da agrigentonotizie.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A metà aprile, l’assessorato regionale alla Famiglia e alle politiche sociali ha destinato più di 19 milioni di euro per il sostegno alle persone con disabilità gravissima. La misura mira a fornire assistenza e risorse specifiche a questa categoria, senza ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione o sui criteri di assegnazione. La cifra rappresenta un intervento finanziario rilevante nel settore delle politiche sociali della regione, volto a rispondere alle esigenze di un’utenza con bisogni particolarmente complessi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oltre 19 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima. Le somme sono destinate al pagamento del beneficio economico del mese di aprile 2026 e come budget aggiuntivo per il saldo degli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Social Security Checks April 2026 Update - Payment Schedule & Key Dates

Video Social Security Checks April 2026 Update - Payment Schedule & Key Dates

Sullo stesso argomento

Politiche sociali, dalla Regione 20 milioni per le persone con disabilità gravissimaOltre 20 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità...

Politiche sociali, dalla Regione 20 milioni a febbraio per le persone con disabilità gravissimaOltre 20 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità...

politiche sociali 19 milioniPolitiche sociali, 19 milioni ad aprile per le persone con disabilità gravissimaL'assessore Nuccia Albano: Non rappresentano soltanto un sostegno economico, ma la volontà della Regione di non lasciare nessuno solo davanti alla fragilità ... agrigentonotizie.it

Sanità e politiche sociali, dalla Regione 19 milioni alle AslLa Regione investe sulla domotica a domicilio per minori e anziani di utilità sociale. La Giunta Todde ha approvato la ripartizione di oltre 18,9 milioni di euro destinati alle Aziende sanitarie ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web