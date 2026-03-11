Politiche sociali dalla Regione 20 milioni per le persone con disabilità gravissima

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha destinato oltre 20 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima. La cifra è stata impegnata per il pagamento del beneficio economico relativo al mese di febbraio 2026. La misura interessa direttamente chi riceve assistenza speciale e mira a garantire il supporto finanziario necessario.

