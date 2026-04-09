Assegnazioni provvisorie docenti l’emendamento per genitori over 65 attivo già per la domanda del 2026 27
Le assegnazioni provvisorie dei docenti sono al centro di una discussione che riguarda anche le modalità di presentazione delle domande per l’anno scolastico 202627. Un emendamento, che riguarda in particolare i genitori con più di 65 anni, è già stato inserito e potrebbe diventare parte integrante della normativa ufficiale. La sua approvazione definitiva dipende dall’esito delle procedure legislative in corso.
Assegnazioni provvisorie: se l'emendamento sui genitori over 65 sarà inserito nel testo definitivo della Legge di conversione del DL PNRR2026, sarà possibile usufruire della deroga già per la domanda dell'anno scolastico 202627? L'articolo Assegnazioni provvisorie docenti, l’emendamento per genitori over 65 attivo già per la domanda del 202627. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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