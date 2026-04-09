Assegnazioni provvisorie docenti l’emendamento per genitori over 65 attivo già per la domanda del 2026 27

Le assegnazioni provvisorie dei docenti sono al centro di una discussione che riguarda anche le modalità di presentazione delle domande per l’anno scolastico 202627. Un emendamento, che riguarda in particolare i genitori con più di 65 anni, è già stato inserito e potrebbe diventare parte integrante della normativa ufficiale. La sua approvazione definitiva dipende dall’esito delle procedure legislative in corso.