Mobilità docenti e stop ad avvicinamento a over 65 possibile ristabilire la deroga per assegnazioni provvisorie Ecco perché è stata eliminata e l’emendamento che cerca di riattivarla

Nel disegno di legge di conversione del decreto-legge sul PNRR, è stato presentato un emendamento che mira a riattivare la deroga per le assegnazioni provvisorie dei docenti, dopo la decisione di eliminare la possibilità di avvicinamento per chi ha più di 65 anni. La discussione riguarda in particolare le restrizioni sulla mobilità del personale docente e le norme che regolano gli spostamenti temporanei.

Nel disegno di legge di conversione del decreto-legge sul PNRR (A.C. 2807) è stato presentato in Commissione Bilancio della Camera un emendamento che interviene sulle regole di mobilità dei docenti di ruolo, proponendo di reintrodurre la possibilità di assegnazione provvisoria per ricongiungimento a genitori con più di 65 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sottoscritto CCNI 2025-2028 sulla mobilità del personale scolastico: sono previste deroghe ai vincoli triennali per docenti vincolati con figli under...

