Un gruppo di quattro uomini armati ha fatto irruzione nella villa di un ex senatore leghista, registrando un episodio di circa un'ora di violenza. I ladri hanno aggredito l’anziano nel garage, colpendolo e minacciandolo con una pistola, quindi lo hanno rinchiuso in una stanza per circa un'ora, mentre portavano via oggetti di valore e minacciavano la famiglia. È stato reso pubblico un video dell’intera operazione.

Un’ora di terrore, prima aggredito nel proprio garage, picchiato e minacciato con la pistola, poi chiuso in una stanza temendo per la vita di moglie e figlie, e infine la conta di quello che i malviventi gli avevano portato via. È ciò che è successo ad Alberto Filippi, 60 anni, ex senatore della Lega e imprenditore chimico vicentino, tenuto in ostaggio la scorsa notte nella sua villa di Arcugnano, in provincia di Vicenza. Tutto è iniziato intorno alle 23 di venerdì 17 aprile. Ad agire un gruppo di quattro banditi che, secondo le prime ricostruzioni, sono sbucati da un cespuglio nel giardino della villa, armati di pistola e incappucciati, e hanno sorpreso Filippi mentre stava scendendo dall’auto dopo averla parcheggiata in garage.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rapina all’ex senatore leghista Filippi, il video dell’irruzione nella villa dei quattro ladri armati

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