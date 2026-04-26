Domenica 26 aprile alle 15.30, Ars et Labor affronterà la Sampierana in una sfida cruciale. La squadra ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di promozione, considerando anche il risultato del Mezzolara, che potrebbe influenzare la classifica. La partita rappresenta l’ultimo bivio prima di un possibile salto di categoria.

? Cosa sapere Ars et Labor sfida la Sampierana domenica 26 aprile alle 15.30.. La vittoria e il passo falso del Mezzolara sono necessari per la promozione.. Alle 15.30 di domenica 26 aprile 2026, gli uomini di Parlato scenderanno sul campo della Sampierana per un confronto che può decidere il destino della promozione diretta dell’Ars et Labor. Il contesto è netto, privo di sfumature. Per i biancazzurri, la sfida in trasferta rappresenta l’ultimo grande bivio della stagione. Se la squadra dovesse pareggiare o soccombere contro la Sampierana, le speranze di salire direttamente in categoria si esaurirebbero matematicamente, costringendo il gruppo a misurarsi con i playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ars et Labor, l’ultimo bivio: serve il miracolo contro la Sampierana

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