Pietracuta l’impresa sfuma nel finale Solo un punto contro l’Ars et Labor

Nel match tra Pietracuta e Ars et Labor, la squadra locale ottiene un punto grazie a un pareggio 1-1. La formazione di casa schiera Amici tra i pali, con Fabbri, Cevoli, Pasolini e Faeti in difesa. A centrocampo giocano Zannoni, Mani e Giocondi, con entrate successive di Capicchioni e Giacopetti. Osayande e Valli completano l’undici iniziale.

pietracuta 1 Ars et Labor 1 PIETRACUTA (4-3-3): Amici; Fabbri, Cevoli, Pasolini, Faeti; Zannoni, Mani, Giocondi (21’ st Capicchioni), Bernardi (36’ st Giacopetti), Osayande (46’ st Valli), Lazzari. All.: Zanini. ARS ET LABOR (4-3-2-1): Luciani; Iglio, Dall’ara (25’ st Piccioni), Casella, Mazzali; Malivojevic, Mazza, Cozzari; Carbonaro, Senigagliesi; Moretti. All.: Parlato. Arbitro: Marongiu di Sassari. Reti: 40’ st Giacopetti, 45’ st Piccioni. Note: ammoniti Dall’ Ara, Zannoni, Casella, Amici; angoli 4 a 3 per l’ Ars et Labor; recupero 1’ e 8’. Il Pietracuta ha sfiorato l’impresa: per cinque minuti ha potuto assaporare il dolcissimo sapore dei tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pietracuta, l’impresa sfuma nel finale. Solo un punto contro l’Ars et Labor Articoli correlati Bella prestazione del Fratta Terme: un punto d'onore contro l'Ars et Labor (ex Spal)Un punto che pesa, contro una squadra costruita per stare ai vertici e arrivata con l’obiettivo dichiarato di vincere. Ars et Labor di rimonta: ribalta il Solarolo nel finale e accorcia sul MezzolaraL'Ars et Labor ribalta la sfida col Solarolo e vince 2-1 in rimonta, ma non con poca fatica.