La corsa a Palazzo dei Giganti | le priorità del candidato sindaco Dino Alonge

In vista delle elezioni amministrative di fine maggio, si sono aperti i programmi e le strategie dei candidati alla carica di sindaco della città dei Templi. La redazione di AgrigentoNotizie ha intervistato i quattro aspiranti primi cittadini, tra cui quello sostenuto da diverse forze politiche di centrodestra e altre liste. Tra le priorità discusse ci sono temi legati alla gestione urbana e alle iniziative per il rilancio della città.

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città dei Templi: Dino Alonge sostenuto da Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti (Mpa), Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc; Giuseppe.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate La corsa a Palazzo dei Giganti, il candidato sindaco Di Rosa: "Siamo pronti ad amministrare"Giuseppe Di Rosa, 61 anni, dipendente del ministero della Giustizia in pensione, è il primo candidato ufficiale per la carica di sindaco della città... La telenovela del centrodestra è finita: Dino Alonge candidato unico di (quasi) tutti i partitiFratelli d'Italia, Forza Italia, Mpa–Grande Sicilia e Udc hanno ufficializzato la candidatura dell'avvocato Dino Alonge a sindaco di Agrigento per le... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni, Dino Alonge sceglie un locale sul mare per la prima uscita pubblica: Alla città serve tutto e serve poco; Elezioni, ecco le liste di Forza Italia e Forza Azzurri dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge; Elezioni, ecco la lista di Fratelli d'Italia dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge; Il richiamo di Agrigento oltre i confini: 10 mila euro per invitare al voto chi vive lontano. La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Giuseppe Di RosaAgrigentoNotizie ha incontrato i quattro aspiranti amministratori e ha rivolto a loro cinque domande. Quotidianamente, seguendo l’ordine alfabetico, proporremo le loro risposte ... agrigentonotizie.it La corsa a Palazzo dei Giganti, il candidato sindaco Di Rosa: Siamo pronti ad amministrarePer il sessantunenne ex consigliere comunale si tratta della seconda campagna elettorale da aspirante primo cittadino ... agrigentonotizie.it Dino Alonge - Sindaco (Segui la pagina) TURISMO, SPORT, SPETTACOLI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO La città di Agrigento possiede uno dei patrimoni archeologici più importanti al mondo ma anche un patrimonio culturale, paesaggistico e ambient - facebook.com facebook