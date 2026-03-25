In Abruzzo c' è il garante regionale dei diritti degli anziani

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato all’unanimità la proposta di legge che istituisce il garante regionale dei diritti degli anziani. La proposta è stata presentata dal presidente dell’Osservatorio della Legalità della regione. La delibera è stata approvata durante una seduta alla quale hanno partecipato tutti i consiglieri presenti.

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato all’unanimità la proposta di legge per l’istituzione del garante regionale dei diritti degli anziani, presentata dal presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo, Francesco Prospero, è stata approvata all’unanimità dei presenti. L'iniziativa nasce dalla necessità di proteggere una fascia di popolazione definita ‘fondamentale’ ma al contempo vulnerabile, spesso vittima di discriminazioni, abusi e, con frequenza preoccupante, di raggiri e truffe. Il garante opererà in piena autonomia e indipendenza presso la sede del Consiglio regionale, agendo attraverso il monitoraggio costante dell'accesso ai servizi socio-sanitari e l'intervento diretto in caso di violazioni dei diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - In Abruzzo c'è il garante regionale dei diritti degli anziani Articoli correlati Latina istituisce il Garante per i diritti degli animaliIl Garante avrà la finalità di promuovere il benessere animale, supportare la collaborazione tra amministrazione, forze dell’ordine, Asl,... Caltagirone, il Garante dei Diritti dei Detenuti: primo regolamento approvatoIl comune di Caltagirone ha approvato il regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti dei detenuti, un organo monocratico che dovrà operare... Tutti gli aggiornamenti su In Abruzzo c'è il garante regionale dei... Discussioni sull' argomento CONSIGLIO REGIONALE: IL 24 MARZO IN AULA LEGGE AGRICOLTURA SOCIALE E GARANTE ANZIANI; Famiglia nel bosco, i servizi sociali frenano sul trasferimento: Bimbi restino in casa famiglia; Abruzzo, via libera unanime al Garante dei diritti degli anziani. Prospero: Una scelta di civiltà; Consiglio regionale, via libera a nuove norme su agricoltura sociale e garante degli anziani. Il cantautore. «Mi piace l’Abruzzo e soprattutto mi piace la sua gente per il legame che ha con il territorio. Gli abruzzesi hanno un forte senso di appartenenza, e lo dico apprezzando molto questa qualità» #ginopaoli #cantautore #musica #abruzzo #intervista # - facebook.com facebook Buongiorno Regione Abruzzo del 25/03/2026 x.com