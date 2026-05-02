Arrampicata sportiva | Zelia Avezou sorprende tutte Prima vittoria in Coppa del Mondo a Keqiao nel boulder

Nella prima tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva 2026, si è registrata una vittoria inaspettata nel settore del boulder femminile. La gara si è svolta a Keqiao, in Cina, e ha visto trionfare una atleta francese alla sua prima vittoria in questa manifestazione. La competizione ha attirato numerosi atleti di alto livello, ma è stata la giovane francese a prevalere sulle pareti cinesi, sorprendendo pubblico e addetti ai lavori.

La stagione internazionale 2026 dell’ arrampicata sportiva inizia con una sorpresa. A Keqiao, nel contest di boulder femminile valido per l’opening act della Coppa del Mondo, a vincere è stata la francese Zelia Avezou che ha battuto tutta la fortissima concorrenza presente sulle pareti cinesi. La transalpina, al suo primo successo in CdM, si è imposta nella finalissima facendo segnare lo score di 84.8 nel testa a testa con la marziana slovena Janja Garnbret, che si è dovuta accontentare del secondo posto a 84.6, in un podio completato dall’australiana Oceania McKenzie, terza a 69.6. Delusione per le altre finaliste: dalla statunitense Annie Sanders, quarta a 69.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva: Zelia Avezou sorprende tutte. Prima vittoria in Coppa del Mondo a Keqiao nel boulder Notizie correlate Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulderLa Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta a partire con la sua prima tappa. Arrampicata, Coppa del Mondo Boulder: azzurri al via a KeqiaoDall’1 al 3 maggio in Cina prende il via la stagione mondiale: sette italiani in gara tra le stelle internazionali del boulder.