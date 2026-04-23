Forte dei Marmi, nota località toscana, continua ad attirare personaggi provenienti da tutto il mondo, tra cui sceicchi e miliardari russi. Nel corso degli anni, questa meta è diventata una destinazione preferita per le persone con grandi patrimoni, sostituendo in parte le figure di imprenditori storici, artisti e celebrità che un tempo frequentavano il luogo. La presenza di queste nuove figure arricchisce il panorama di questa località di mare.

Forte dei Marmi (Lucca), 24 aprile 2026 – Un tempo c’erano gli Agnelli, i Moratti, gli artisti, i vip dello spettacolo e della tv. Ora ci sono oligarchi, sceicchi, miliardari da tutto il mondo. Certo, non solo. Ma sta sempre più diventando così la mappa dei nuovi Paperoni della Versilia, e di Forte dei Marmi in particolare. Leggi anche: queste sono le migliori bistecche della Toscana Il nuovo hotel del presidente di Emirates. L’ultima gigantesca scommessa è quella dello sceicco Ahmed bin Saeed al Maktoum, presidente di Emirates Airline. Sì, quella compagnia aerea, la più grande del Medio Oriente, con base a Dubai. Il suo Ceo, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ha appena aperto un nuovo lussuosissimo hotel, il Principessa Forte dei Marmi, Autograph Collection, davanti a La Capannina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte dei Marmi calamita d’oro: sceicchi e miliardari russi, chi sono i nuovi Paperoni

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