Amazon la nuova truffa si diffonde in Italia | attenzione più pericolosa delle altre! Come funziona

Una nuova truffa si sta diffondendo in Italia, in particolare nel modenese, combinando tecniche di phishing online e consegne porta a porta. Si tratta di un inganno che sfrutta la credibilità delle consegne e delle comunicazioni digitali per ingannare le persone e ottenere informazioni personali o denaro. L’operazione combina elementi di criminalità informatica e truffe tradizionali, creando un rischio elevato per i cittadini.

Un’insidia sottile e incredibilmente credibile sta agitando le acque nel Modenese, dove il “porta a porta” e il crimine informatico si sono fusi in un’unica, pericolosa architettura. La segnalazione arriva da Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente) e riguarda una donna residente a Formigine, finita nel mirino di quella che gli esperti definiscono una truffa speculare: un assegno apparentemente autentico consegnato a mano che promette rimborsi da parte di Amazon Prime. Il raggiro gioca su una psicologia raffinata, mescolando la fisicità di un documento cartaceo con la velocità del phishing, mettendo a serio rischio sia i risparmi che l’identità digitale delle vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Amazon, la nuova truffa si diffonde in Italia: attenzione, più pericolosa delle altre! Come funziona Articoli correlati Il finto assegno di Amazon Prime per sottrarre soldi e dati personali: come funziona la nuova truffaUn falso assegno consegnato a mano promette rimborsi da parte di Amazon Prima, ma si tratta di una truffa sofisticata. “Attenzione”. La nuova truffa della targa clonata arriva in Italia: “Si fingono carabinieri”. Come riconoscerlaUna truffa agli anziani costruita nei minimi dettagli sta prendendo piede nelle ultime settimane, con un copione studiato per apparire credibile e... SE IL TUO PACCO AMAZON È STATO APERTO ORA LO SCOPRI SUBITO, ECCO COME! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Amazon la nuova truffa si diffonde in... Temi più discussi: La truffa del finto codice Amazon: come difendersi; LETTERA DAGLI USA, ATTENZIONE ALLA TRUFFA SUI 51 DOLLARI DI AMAZON; Alexa+ diventa irriverente: ecco la nuova personalità Sassy, ma solo per adulti; Comprare pacchi Amazon al chilo per rivenderli: il business milionario dell'italiano. Il finto assegno di Amazon Prime per sottrarre soldi e dati personali: come funziona la nuova truffaUn falso assegno consegnato a mano promette rimborsi da parte di Amazon Prima, ma si tratta di una truffa sofisticata ... fanpage.it Finto rimborso Amazon Prime da 51 dollari, come funziona e cosa sapere sulla nuova truffaLeggi su Sky TG24 l'articolo Finto rimborso Amazon Prime da 51 dollari, come funziona e cosa sapere sulla nuova truffa ... tg24.sky.it Lavoro notturno ad Amazon, sentenza a favore dei lavoratori: il colosso dovrà riconoscere gli arretrati maturati negli anni x.com Nuova settimana, nuove cancellazioni: questa volta su Amazon Prime Video ben 67 contenuti abbandoneranno la piattaforma. Ecco tutte le cancellazioni di questa settimana su Amazon Prime Video: trovate la lista completa nel link al primo commento - facebook.com facebook