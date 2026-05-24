Anvur nuovo incarico per l' ex Rettore di Unisa Aurelio Tommasetti

Da salernotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex Rettore dell'Università di Salerno, Aurelio Tommasetti, è stato nominato in un nuovo incarico a livello nazionale. Tommasetti, già consigliere regionale della Lega fino al novembre 2025, assume una posizione di rilievo nel settore. La notizia è stata resa nota recentemente, senza ulteriori dettagli sulla funzione o le responsabilità assegnate.

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Per l’ex Rettore dell'Università di Salerno Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega fino al novembre 2025, arriva un nuovo importante incarico a livello nazionale. Il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha dato avvio alla procedura per la nomina del professore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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