Anvur nuovo incarico per l' ex Rettore di Unisa Aurelio Tommasetti
L'ex Rettore dell'Università di Salerno, Aurelio Tommasetti, è stato nominato in un nuovo incarico a livello nazionale. Tommasetti, già consigliere regionale della Lega fino al novembre 2025, assume una posizione di rilievo nel settore. La notizia è stata resa nota recentemente, senza ulteriori dettagli sulla funzione o le responsabilità assegnate.
Per l’ex Rettore dell'Università di Salerno Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega fino al novembre 2025, arriva un nuovo importante incarico a livello nazionale. Il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha dato avvio alla procedura per la nomina del professore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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