Sfratti nelle residenze universitarie dell’Unisa | il rettore D’Antonio apre al dialogo

Stamattina un gruppo di studenti ha manifestato davanti al teatro universitario, mentre all’interno si teneva una conferenza stampa sugli European University Games. La protesta è stata organizzata dal collettivo “Piattaforma No Sfratti DSU”, in risposta a questioni legate agli sfratti nelle residenze universitarie dell’ateneo. Il rettore dell’università ha aperto un dialogo con gli studenti coinvolti. La protesta si è svolta in un momento di confronto pubblico sull’evento sportivo internazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina il collettivo “Piattaforma No Sfratti DSU” ha organizzato una protesta davanti al teatro di Ateneo, mentre all’interno si svolgeva la conferenza stampa dedicata agli European University Games. Gli studenti contestano la decisione dell’ Università di far liberare gli alloggi entro il 30 giugno, data scelta per preparare le strutture all’arrivo degli atleti che parteciperanno alla manifestazione. Il gruppo aveva già annunciato una serie di iniziative entro fine aprile per opporsi allo sgombero, ritenendo che la misura si inserisca in un quadro più ampio di criticità legate alla gestione del Diritto allo Studio da parte di Adisurc.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sfratti nelle residenze universitarie dell’Unisa: il rettore D’Antonio apre al dialogo Notizie correlate Leggi anche: Topi in camera, file infinite e niente wi-fi. L’odissea degli studenti nelle residenze universitarie di Bari Cricket e integrazione: a Sesto Fiorentino il primo torneo tra residenze universitarieSesto Fiorentino (Firenze), 10 aprile 2026 – Una giornata di sport, inclusione e condivisione nel segno del cricket. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sfratti nelle residenze universitarie per fare spazio agli atleti: studenti in mobilitazione; Salerno: studenti contro gli sfratti dagli alloggi per gli European University Games, la replica dell'Unisa; No agli sfratti per far posto agli atleti: Unisa nel caos. Sfratti nelle residenze universitarie per fare spazio agli atleti: studenti in mobilitazioneScoppia la protesta all'Università degli Studi di Salerno, dove la decisione di destinare le residenze universitarie agli atleti degli European University Games sta sollevando forti polemiche tra gli ... ilvescovado.it Residenze universitarie, studenti 'situazione insostenibile'Come Primavera degli Studenti e Minerva siamo andati a fare un sopralluogo nelle residenze di Valle Aurelia e Valco San Paolo dopo numerose segnalazioni da parte degli studenti. A dirlo sono gli ... ansa.it Cgil Marche: “Spesa casa E’ il 40% del reddito familiare, in aumento gli sfratti” facebook Rimettiamo al centro la casa. L’ @UdcIta porta in Senato tre disegni di legge per riformare il sistema delle locazioni e dare risposte concrete a famiglie, proprietari e lavoratori. Le nostre proposte: tempi certi per gli sfratti, con tutela delle persone più fragili x.com