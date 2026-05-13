Presunte molestie per le studentesse all' Unisa | la denuncia a mezzo social e l' intervento del Rettore
Un caso di presunte molestie coinvolge alcune studentesse dell'Università degli Studi di Salerno. La denuncia è arrivata tramite segnalazioni anonime pubblicate su una pagina Instagram dedicata al campus. In seguito, è intervenuto il Rettore dell’ateneo per affrontare la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di studenti e istituzioni, che stanno monitorando gli sviluppi delle indagini e le eventuali risposte dell’università.
Presunte molestie per le studentesse all'Università degli Studi di Salerno: a far scoppiare il caso, alcune segnalazioni anonime pubblicate dalla pagina Instagram Spotted.unisa. Alcune giovani, infatti, hanno denunciato comportamenti insistenti e domande personali rivolte da uomini che si.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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