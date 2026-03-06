Il video dell'orrenda caduta in snowboard di Riccardo Cardani | Il casco mi ha salvato la vita

Un video mostra la caduta di un atleta paralimpico snowboarder durante gli allenamenti a Cortina. L’incidente si è verificato mentre si preparava per le gare di cross e slalom ai Giochi. Dopo l’incidente, è stato confermato che l’atleta sta bene. Il suo casco ha avuto un ruolo fondamentale nel proteggerlo durante la caduta.

Riccardo Cardani sta bene. L'atleta paralimpico snowboarder è stato vittima di un grave incidente durante gli ultimi allenamenti a Cortina per le gare di cross e slalom ai Giochi. Dove non potrà partecipare: "Sto bene, anche se dolorante. ora solo riposo".