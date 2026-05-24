Antonello Venditti a Domenica In

Da davidemaggio.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonello Venditti è ospite nell’appuntamento di oggi di Domenica In, condotto da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Lo show va in onda in diretta alle 14. La presenza del cantautore segna l’apertura dell’episodio di questa domenica.

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Si apre con la presenza di Antonello Venditti il nuovo appuntamento di  Domenica In, condotto da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda oggi, domenica 24 maggio, in diretta alle 14.00 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 24 maggio 2026. Il cantautore sarà intervistato e si esibirà dal vivo con alcuni dei suoi più grandi successi. Presenterà inoltre al pubblico il nuovo album e il tour  Daje! Live Summer 2026. Spazio poi al racconto di Barbara De Rossi, che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera tra televisione, cinema e teatro. Ancora musica con Rosanna Fratello, che presenterà il nuovo singolo  Tremenda, in uscita proprio in questi giorni, e a seguire con Franco Ricciardi, reduce dalle recenti nozze celebrate a Napoli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Antonello Venditti - Buona Domenica

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