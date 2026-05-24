antonello venditti a domenica in

Si apre con la presenza di Antonello Venditti il nuovo appuntamento di Domenica In, condotto da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda oggi, domenica 24 maggio, in diretta alle 14.00 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 24 maggio 2026. Il cantautore sarà intervistato e si esibirà dal vivo con alcuni dei suoi più grandi successi. Presenterà inoltre al pubblico il nuovo album e il tour Daje! Live Summer 2026. Spazio poi al racconto di Barbara De Rossi, che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera tra televisione, cinema e teatro. Ancora musica con Rosanna Fratello, che presenterà il nuovo singolo Tremenda, in uscita proprio in questi giorni, e a seguire con Franco Ricciardi, reduce dalle recenti nozze celebrate a Napoli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Antonello Venditti - Buona Domenica

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