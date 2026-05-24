Antonello Venditti è stato ospite a Domenica In, a un anno dalla sua precedente intervista con Mara Venier. Durante la trasmissione, ha condiviso un segreto sugli uomini di Mara Venier, senza ulteriori dettagli. La puntata ha visto anche esibizioni di Annalisa e Angelina, con quest’ultima protagonista di un momento musicale. Venditti ha partecipato alla trasmissione senza commenti su altri aspetti della sua vita. La presenza dell’artista si è conclusa senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Antonello Venditti è tornato a Domenica In. Esattamente un anno dopo l’ultima intervista con Mara Venier. Anche questa volta c’è stata tra i due una lunga chiacchierata, che ha toccato diversi temi, tra carriera e vita privata. E non sono mancati retroscena e confessioni inedite, come quelle su Annalisa e Angelina Mango. L’intervista di Antonello Venditti a Domenica In. Sincero, ironico e profondamente umano. Antonello Venditti ha regalato al pubblico di Domenica In una lunga intervista fatta di ricordi, confessioni e riflessioni sul mondo della musica e sulla propria vita privata. Nel salotto di Mara Venier, il 77enne ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, alternando leggerezza e temi molto delicati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonello Venditti a Domenica In svela un segreto sugli uomini di Mara Venier. E sorprende con Annalisa e Angelina

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Fiorello canta Buona domenica di Antonello Venditti - La Pennicanza 04/02/2026

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