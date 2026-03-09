battiti live ilary blasi passa il testimone a michelle hunziker

In vista della primavera, Michelle Hunziker prenderà il posto di Ilary Blasi come conduttrice di Battiti Live Spring. La decisione arriva mentre Ilary Blasi è impegnata con il Grande Fratello Vip. La trasmissione musicale sarà trasmessa in questa nuova edizione con la Hunziker al timone. La programmazione è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

In primavera andrà in onda Battiti Live Spring e a condurlo ci sarà Michelle Hunziker, non Ilary Blasi occupata con il Grande Fratello Vip Cambio di programma a Mediaset e passaggio di testimone per il Battiti Live. Se prima il programma era nelle mani di Ilary Blasi, al fianco di Alvin, adesso c’è stato un cambiamento dovuto: sarà Michelle Hunziker a prenderne le redini. Ciò a causa del Gf Vip che partirà il 17 marzo. Dunque, Ilary Blasi sarà occupata con il reality e non riuscirebbe ad occuparsi del Battiti Live e così la conduzione passerà alla sua amica – con cui condivide anche la manager- Michelle Hunziker. A dare la notizia è Chi. Quest’anno Battiti Live fa il bis, con una versione primaverile ed una estiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

