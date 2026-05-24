Antonella Clerici pungente | Da me la marchetta non entra la Rai lo sa Poi le inaspettate parole su Ilary Blasi

Antonella Clerici ha dichiarato che nella sua trasmissione non vengono accettate sponsorizzazioni o pubblicità ingannevoli, affermando che la Rai ne è consapevole. Ha anche commentato in modo diretto su Ilary Blasi, senza specificare i dettagli delle sue parole. La conduttrice, nota per la sua spontaneità, ha mantenuto un tono aperto e senza filtri anche in questa occasione, sottolineando la sua posizione riguardo alla trasparenza nel suo lavoro televisivo.

Non ha mai avuto filtri, figuriamoci ora che è una delle conduttrici più affermate della tv italiana. E una delle più brave, diciamolo. Insomma: qualche stoccata potrebbre permettersela. E invece no. Antonella Clerici dice la sua, con chiarezza sì, ma sempre con rispetto. Anzi “promuove” sue. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Antonella Clerici ne ha per tutti: frecciatina alla Rai e ad alcuni colleghi, poi le parole su Stefano De MartinoAntonella Clerici ha ripercorso i suoi quarant’anni di carriera, rivolgendosi anche a questioni legate alla Rai e a alcuni colleghi.

Ascolti tv del 20 marzo, Ilary Blasi col GF Vip si scontra con Antonella ClericiVenerdì 20 marzo, su Canale 5, Ilary Blasi ha condotto nuovamente il Grande Fratello Vip, affrontando una serata in cui gli ascolti sono stati...

Si parla di: Antonella Clerici, la sorpresa inaspettata per l'amica Luciana Littizzetto: Da donna imperfetta a donna imperfetta; Federico Fusca a The 50 Italia: Nel reality ho imparato a fidarmi meno delle persone. Non farei più 15 ore in cucina, meglio la tv.

Antonella Clerici: Per fare tv devi sporcarti di sugo. Arriva la frecciata di CattelanIl dibattito su cosa significhi davvero fare televisione popolare torna ad animare il mondo dello spettacolo. A riaccenderlo Antonella Clerici e Alessandro Cattelan, protagonisti di uno scambio che ... dilei.it