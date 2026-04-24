Antonella Clerici ha ripercorso i suoi quarant’anni di carriera, rivolgendosi anche a questioni legate alla Rai e a alcuni colleghi. Nel corso delle sue dichiarazioni, ha commentato il futuro di Stefano De Martino in occasione di Sanremo, lasciando intendere alcune considerazioni sul settore televisivo e sulle dinamiche interne. Le sue parole hanno attirato l’attenzione, suscitando reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Antonella Clerici ripercorre i suoi 40 anni di carriera, lancia una frecciatina alla Rai e commenta il futuro di Stefano De Martino a Sanremo con parole chiare. Scopriamo di seguito tutto sulla confessione senza filtri della conduttrice! Leggi anche: Quello che hanno fatto ad Antonella Clerici è squallido: analisi del sangue rubate, lei sconvolta, i fatti Quarant’anni di carriera rappresentano un traguardo importante, soprattutto in un mondo competitivo e in continua evoluzione come quello televisivo. Restare sulla cresta dell’onda così a lungo significa non solo talento, ma anche capacità di adattarsi, reinventarsi e mantenere un legame autentico con il pubblico.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Antonella Clerici ne ha per tutti: frecciatina alla Rai e ad alcuni colleghi, poi le parole su Stefano De Martino

Antonella Clerici parla di The Voice Senior

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