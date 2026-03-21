Venerdì 20 marzo, su Canale 5, Ilary Blasi ha condotto nuovamente il Grande Fratello Vip, affrontando una serata in cui gli ascolti sono stati confrontati con quelli della fiction di Rai 1 Le libere donne, che aveva vinto il debutto. La conduttrice si è trovata a dover gestire una serata di confronto diretto con Antonella Clerici, che conduceva un’altra produzione televisiva.

Venerdì 20 marzo Ilary Blasi è tornata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip. Dopo essere stata sconfitta negli ascolti tv al debutto dalla fiction di Rai 1 Le libere donne, la presentatrice ha dovuto affrontare un’altra grande sfida. Infatti, su Rai 1 è andato in onda Antonella Clerici con T he Voice Generations, accompagnata come sempre da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. La competizione è davvero alta e la Blasi è messa a dura prova, d’altro canto lo ha sottolineato anche Fiorello. Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 un episodio di Delitti in Paradiso 15 e su Rai 3 l’appuntamento con Stefano Mancuso e La pelle del mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 20 marzo, Ilary Blasi col GF Vip si scontra con Antonella Clerici

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