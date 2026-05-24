Antonella Clerici | Mia madre non ha visto il mio successo In tv Enrica Bonaccorti è stata il mio riferimento

Antonella Clerici annuncia che sua madre non ha potuto vedere il suo successo televisivo. La conduttrice, che festeggia 40 anni di carriera, ha riconosciuto in Enrica Bonaccorti una delle sue fonti di ispirazione. Clerici ha ricordato che la madre, scomparsa prematuramente, non ha avuto l’opportunità di apprezzare la propria popolarità nel mondo dello spettacolo. La conduttrice ha parlato di questa esperienza in un’intervista recente.

Antonella Clerici festeggerà 40 anni di carriera. La conduttrice ha costruito il suo successo sbirciando le icone del piccolo schermo come Enrica Bonaccorti, ma questa popolarità sua madre, andata via troppo presto, non è riuscita a godersela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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