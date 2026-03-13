Massimo Giletti ricorda Enrica Bonaccorti | È stata la Tv ma come elettrodomestico che fa parte della tua vita

Massimo Giletti rivolge un ricordo a Enrica Bonaccorti, con cui ha lavorato per due anni a I Fatti Vostri. Lui descrive la sua televisione come qualcosa di più vicino alla vita quotidiana, paragonandola a un elettrodomestico che si integra nella routine. Giletti sottolinea come il modo di fare televisione di Bonaccorti fosse già diverso rispetto a quello pedagogico.

Massimo Giletti ricorda Enrica Bonaccorti, con cui lavorò due anni a I Fatti Vostri: "La sua televisione era già diversa da quella pedagogica. La accendevi come un elettrodomestico e c'era lei con una personalità enorme. Basterebbe solo La Lontananza a raccontarti tutto di lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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