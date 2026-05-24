Anticiclone e ondata di caldo in arrivo sull' Italia previsioni di un' estate in anticipo con oltre 30 gradi
L’anticiclone africano sta portando in Italia una prima ondata di caldo con temperature che superano i 30 gradi in Pianura Padana e Toscana. Le massime registrate sono in aumento rispetto ai valori medi di questo periodo, con condizioni di stabilità atmosferica e assenza di pioggia. Le previsioni indicano che questa ondata di caldo continuerà nei prossimi giorni, coinvolgendo anche altre zone del Paese.
Il caldo è in arrivo in Italia anche se per il periodo si tratterà di un’ondata eccezionale e anomala. L’anticiclone sub-tropicale, infatti, porterà un anticipo di estate per qualche giorno. Una vera e propria impennata delle temperature colpirà la Pianura Padana e parti della Toscana, con caldo secco e afa in aumento nelle ore centrali della giornata. Anticiclone e ondata di caldo sull'Italia Dove e quando sono previsti oltre 30 gradi L'apice della prima ondata di calore Fino a quando dura il caldo anomalo Anticiclone e ondata di caldo sull’Italia Un vero e proprio anticipo d’estate sull’Italia, con temperature che arrivano fino a 33 gradi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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