Andrea Chiappella | Facevo il doppio lavoro ero impiegato in banca Ma mi dicevano | Tu devi allenare

Andrea Chiappella si racconta a Fanpage.it dopo la salvezza conquistata con la Virtus Entella: dalle esperienze da calciatore e allenatore con la Giana Erminio, con il lavoro in banca al mattino e gli allenamenti il pomeriggio, alla prima esperienza in Serie B. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Entella, Chiappella: SudTirol squadra più in forma del momento. Sarà gara simile all'andataAlla vigilia della sfida contro il SudTirol, in casa Virtus Entella è stato mister Andrea Chiappella a fare il punto della situazione: Quando si vince l'umore è alto e dà una mano ad affrontare poi ... tuttomercatoweb.com